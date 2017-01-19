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Аналитика
Архимандрит Рафаил (Карелин): Проповедь на Крещение Господне
Аналитика
Священник Даниил Сысоев. Проповедь на Рождество Христово
Аналитика
Святой Патрик Ирландский — великий православный миссионер
Аналитика
Шутки в сторону. Мнения священников о грядущем «Хэллоуине»
Аналитика
Православие и модернизм
Последние новости
Аналитика
Архимандрит Рафаил (Карелин): Проповедь на Крещение Господне
Январь 19, 2017
Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Братия и сестры! Сегодня великий праздник Крещения Господня. Этот праздник...
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Аналитика
Священник Даниил Сысоев. Проповедь на Рождество Христово
Январь 07, 2017
Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Сегодня мы празднуем удивительный день, как предсказывали в древности пророки....
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Аналитика
Святой Патрик Ирландский — великий православный миссионер
Октябрь 10, 2016
Апостол Крайнего Запада святой Патрикий (Патрик) родился в Британии около 383 года в галло-римской семье, которая уже давно...
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Аналитика
Шутки в сторону. Мнения священников о грядущем «Хэллоуине»
Октябрь 10, 2016
Сейчас праздник «Хэллоуин», восходящий к традициям древних кельтских язычников, приобрел широкую популярность среди молодежи. И ежегодно привлекает к...
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Аналитика
Православие и модернизм
Июль 18, 2016
Что такое модернизм? Может ли Православие совмещаться с модернизмом? «Модернизм» означает «обновление». Модернизм, как постоянная (перманентная) ревизия духовных...
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Аналитика
Как папа римский канонизировал архиепископа благословившего зверски убить более миллиона православных сербов
Июнь 28, 2016
Одним из земных дел покойного папы римского Иоанна Павла II было причисление к лику святых архиепископа Алоиза Степинаца,...
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Аналитика
Схиархимандрит Илий (Ноздрин): «Возрождение сталинизма — поворот на разорение, на гибель России»
Июнь 28, 2016
Отрывок из беседы со схиархиархимандритом Илием 4 мая 2015 г., накануне 70-летия Дня Победы Анатолий Мищенко, педагог,...
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Аналитика
Священник Даниил Сысоев: «Христос Воскресе!»
Май 01, 2016
Мы с вами уже стоим на границе праздника, мы уже видели как Плащаница была занесена в алтарь,...
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Аналитика
В чем заключается главный смысл Пасхи?
Май 01, 2016
Портал «Православный Взгляд» спросил у священников о том, в чем заключается главный смысл Воскресения Христова. ПРОТОИЕРЕЙ ОЛЕГ...
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Аналитика
Михаил Дмитрук: Испытание радиацией
Апрель 27, 2016
В 2006 году на Украине был учреждён День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции –...
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Аналитика
Священник Даниил Сысоев: «Пост – это время когда обнажаются глубины человеческого сердца»
Март 23, 2016
Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Пост – это стояние на страже, на охране нашего сердца,...
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Аналитика
Священник Даниил Сысоев: О Церкви, национализме и любви к родине
Март 23, 2016
«Церковь — это Богочеловеческая вечность, воплощенная в границах времени и пространства. Она в этом мире, но «не от...
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Аналитика
Архимандрит Рафаил (Карелин): Проповедь на Крещение Господне
Священник Даниил Сысоев. Проповедь на Рождество Христово
Святой Патрик Ирландский — великий православный миссионер
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Святитель Иоанн Златоуст о гордости за земное отечество и достижения предков
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